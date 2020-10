Indicado de Bolsonaro para STF entra nas redes sociais

O desembargador federal Kássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, estreou nesta terça-feira nas redes sociais — mecanismo de comunicação tão apreciado pelos apoiadores do presidente, e um dos locais onde o jurista mais tem “apanhado” do círculo bolsonarista.

O escolhido para ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Celso de Mello fez contas no Facebook, no Instagram e no Twitter. Em todas, ostenta uma foto de toga e ainda não exibe publicações. Segundo interlocutores, Nunes Marques decidiu criar as contas oficiais depois de ter identificado ao menos seis perfis falsos desde que foi indicado.

Na próxima semana, o futuro ministro irá passar pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde é possível que muitos dos questionamentos levantados pela internet — como o apoio do Centrão, sua formação acadêmica e suas visões sobre o direito — sejam levados pelos nobres senadores.