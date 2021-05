Indenizações e auxílios a vítimas do desastre de Mariana somam R$ 4 bi

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O valor em indenizações e auxílios financeiros emergenciais pagos a partir da Fundação Renova aos atingidos pelo rompimento, em 2015, da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, chegou a 4 bilhões de reais até 30 de abril deste ano.

Em toda a bacia do Rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo, cerca de 323.000 pessoas receberam indenizações por danos materiais, morais e lucros cessantes, além do pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial.

Nos primeiros quatro meses do ano, houve um aumento de 25% no montante pago em indenizações e auxílios financeiros emergenciais.

Até dezembro de 2020, foram pagos 3,26 bilhões de reais e, de janeiro a abril de 2021, o valor chegou a 4,09 bilhões de reais. O montante representa um aumento de cerca de 830 milhões de reais.

Os valores de indenização são definidos pela Justiça, com quitação única e definitiva, e variam de 17.000 reais a 567.000 reais, de acordo com a categoria do dano. Até o momento, 22 localidades já tiveram sentença.