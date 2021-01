Impeachment de Trump e posse de Biden levam brasileiros ao Google

Tão logo a Câmara dos Deputados aprovou o segundo pedido de afastamento do presidente norte-americano Donald Trump, na quarta-feira, o Google registrou um repentino crescimento no número de questões ligadas ao tema.

A pergunta “como funciona o impeachment nos EUA” foi a questão que mais cresceu na busca do Google, quando consideradas apenas as perguntas ligadas aos temas políticos. As consultas pela questão cresceram 1.250% na ocasião, na comparação com as 24 horas anteriores, mostram dados do Google Trends.

A busca por “impeachment de Donald Trump” saltou mais de 750% naquelas 24h e foi um dos cinco temas sobre política que mais cresceram na ferramenta de busca no período.

Na sequência, perguntas sobre o funcionamento do processo de impeachment, porque ele está ocorrendo agora e qual sua grafia correta. “O que é insurreição política” também aparece entre as principais dúvidas.

A troca de poder nos Estados Unidos também desperta curiosidade on-line. “Quando é a posse do novo presidente dos Estados Unidos”, aumentou 1.050% de quinta para sexta-feira. Em tempo: a cerimônia de posse do democrata Joe Biden será no dia 20 de janeiro.