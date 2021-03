Idec aciona Cade por disparada de preços dos remédios do ‘kit intubação’

O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) pediu nesta terça-feira que o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) investigue aumentos abusivos nos preços de medicamentos usados no enfrentamento à Covid-19 nas UTIs. Nos últimos dias, por conta do aumento expressivo no número de casos e internações, diversos órgãos e entidades têm chamado atenção para o esgotamento iminente dos estoques e o aumento exorbitante nos preços.

No final de março de 2020, o Cade abriu uma investigação para apurar a cobrança de preços abusivos em produtos médico-farmacêuticos, como máscaras e álcool em gel, mas os últimos dados fornecidos pelas empresas datam de julho de 2020. Desde então, não houve renovação do pedido de informações pelo Cade e o processo estaria parado. No ofício ao órgão, o Idec pede que o procedimento preparatório seja transformado em um inquérito administrativo e que o órgão coloque atenção especial nos medicamentos usados nas UTIs.