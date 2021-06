Helder prevê vacinar toda a população do Pará até setembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador do Pará, Helder Barbalho, divulgou nesta terça o calendário de vacinação do estado que prevê fechar a vacinação da população de 18 anos ou mais, com a primeira dose, até o final de setembro.

O plano de Barbalho é imunizar, ao menos com a primeira dose da vacina contra Covid-19, a população paraense a tempo da maior festa religiosa do estado, o Cirio de Nazaré, tradicionalmente realizado no segundo domingo de outubro.

“Até final de setembro, antes do Círio, todo mundo vacinado para que consigamos salvar vidas e nos proteger. Essa é uma conquista fundamental para salvar a vida da população. Agora, claro, também peço que continuem usando mascara e se protegendo”, diz Helder Barbalho.

Existe uma expectativa nas autoridades e população paraense quanto a realização do Círio de Nazaré 2021 com a presença de público. Tudo vai depender da velocidade de imunização.

Até o momento, o Pará recebeu do Ministério da Saúde. 3.327.390 doses, sendo 1.239.440 da CoronaVac, 1.994.350 da Oxford/AstraZeneca e 93.600 da Pfizer. O Estado repassa às prefeituras, as remessas enviadas pelo Ministério da Saúde. O envio é feito por vias terrestre, aérea e fluvial.

O calendário:

Junho – Pessoas com idade entre 50 e 59 anos.

Julho – Pessoas entre 40 e 49 anos.

Agosto – Pessoas entre 30 e 39 anos.

Setembro – Pessoas entre 18 e 29 anos