Guedes elogia Bolsonaro por não ouvir a ala política do governo

22 out 2021, 15h27

Paulo Guedes fala nesta sexta, ao lado de Jair Bolsonaro, sobre a crise do Auxílio Brasil de 400 reais fora do teto de gastos. O ministro não perdeu a oportunidade de provocar os ministros das “ala política” do governo que desejavam furar ainda mais o teto, já arrombado em mais de 30 bilhões de reais.

“Enquanto eu to lá fora (nos EUA), naturalmente a política começa a sacudir (pedindo dinheiro e querendo furar o teto). E o dinheiro dos mais frágeis? E aí começa a briga entre a política e a economia. Então, o presidente, um bom presidente, traçou a linha. Vamos até 400 reais. Não são os 600 reais que a ala política poderia querer ter, mas também precisamos arrumar um dinheiro extra”, disse Guedes.