Grupo de cinema do RJ leva prêmio internacional voltado a afrodescendentes

Atualizado em 5 out 2021, 18h52 - Publicado em 5 out 2021, 18h32

O Centro AfroCarioca de Cinema Negro acaba de ser escolhido pela MIPAD 2021 — Most Influential People of African Descent — como uma das 100 iniciativas afrodescendentes mais influentes do mundo.

O grupo foi selecionado na categoria ‘Criatividade como Agregadores’. A premiação identifica, anualmente, grandes empreendedores de ascendência africana dos setores público e privado de todo o mundo.

Em 27 de outubro, o coletivo apresenta a 14ª edição do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul. O evento terá formato híbrido e com cerimônia de abertura no Cine Odeon, no centro do Rio de Janeiro.

Além do Centro AfroCarioca, o rol de vencedores da MIPAD 2021 conta com uma extensa lista de personalidades brasileiras. Entre as 100 pessoas mais influentes, estão nomes como o casal Taís Araújo e Lázaro Ramos (TV e Filmes), Margareth Menezes (Música) e Luciana Barreto (Jornalismo e Mídia).

O Carnaval da Bahia também foi selecionado como um dos Maiores Carnavais do Mundo Organizado por Pessoas de Descendência Africana.