Greenfield denuncia cinco por fraude na compra de parte do Panamericano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Força-Tarefa Greenfield denunciou nesta quarta-feira cinco pessoas acusadas de atos de gestão fraudulenta na Caixa Participações S.A., braço da Caixa Econômica Federal.

De acordo com o MPF, os denunciados teriam permitido a compra de participação acionária no Banco Panamericano — que à época pertencia ao grupo do comunicador Silvio Santos — por aproximadamente 739 milhões de reais, em 2009.

Segundo os procuradores, “deveres de diligência deixaram de ser observados na transação, foram violadas normas internas da CaixaPar e da Lei nº 11.908/2009 e ainda ocorreu em um contexto de tratativas ilícitas, escancarando o caráter danoso e fraudulento do negócio”.

A denúncia foi apresentada à 12ª Vara de Justiça Federal do Distrito Federal, que vai analisar o recebimento.