Governo promove troca no comando do INSS

Presidente do INSS desde janeiro do ano passado, Leonardo Rolim foi exonerado do cargo nesta sexta-feira, dando lugar a José Carlos Oliveira, que era superintendente regional do instituto no Sudeste.

O movimento já havia sido adiantado pelo Radar na edição da última semana.

Rolim deve continuar no governo. Ele foi designado para chefiar a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, comandado pelo ministro Onyx Lorenzoni. O agora ex-chefe do INSS entrou no lugar de Narlon Gutierre Nogueira, que foi dispensado.

As portarias que oficializaram as mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União, com a assinatura do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.