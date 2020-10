Governo não tem dinheiro para vacina, mas tem para o carnaval

A Secretaria de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, comandada pelo ator Mário Frias, liberou nesta semana 600.000 reais para o estado de Rondônia. Segundo o convênio, trata-se de verba para “contratar serviços de infraestrutura e publicidade para a realização das festividades tradicionais Carnaval, Arraial Flor do Maracujá e Cavalgada”.

O ato foi publicado nesta quarta, mesmo dia em que Bolsonaro revogou o acordo do Ministério da Saúde com São Paulo para a produção da vacina chinesa. Um dos argumentos do presidente, foi que no governo não tem dinheiro para aventuras. Frias, pelo visto, não está na mesma página do presidente.

O convênio leva a assinatura do secretário nacional de Fomento, André Porciúncula, subordinado a Frias. O município de Serra (ES) recebeu 287.000 reais para a Festa de São Benedito.

A Fundação de Arte de Niterói recebeu 625.000 reais para o “circuito artístico e cultural do Projeto Por Toda Parte nas comunidades e territórios periféricos da cidade de Niterói, com o formato de mini festivais, envolvendo as mais diversas formas de arte (música, dança, circo, teatro, audiovisual, literatura, cultura urbana, entre outros)”.