Governo já espera votar precatórios só na quinta; hoje, oposição vence

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

A ministra Flávia Arruda deixou a filiação de Jair Bolsonaro no fim da manhã e correu para o Congresso atuar nas articulações da votação, no Senado, da PEC dos Precatórios. A coisa anda feia para o lado do governo.

Um interlocutor da cúpula da Casa diz que o governo já pretende deixar a votação para quinta-feira. Se colocar o tema em discussão e votação no plenário nesta terça, o risco de derrota é alto.

É nesse caminho que Flávia, o líder Fernando Bezerra e outros integrantes do Planalto atuam para virar votos e convencer senadores.

Como previsto, o texto passou na CCJ do Senado. Agora, segue para o plenário.