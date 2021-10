Governo federal não tem plano para evitar novo incêndio na Cinemateca

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 22 out 2021, 20h16 - Publicado em 25 out 2021, 14h30

Perto de completarem-se três meses desde o último incêndio que atingiu o edifício com grande parte do acervo da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, o governo federal tem se recusado a definir um plano para evitar novos incidentes.

Audiência de conciliação na última quarta-feira terminou sem acordo sobre a definição de quem seria o responsável por obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, documento que garante a segurança do espaço.

A Secretaria Especial de Cultura alega que a tarefa cabe à nova organização social que está à frente da instituição — que ficou anos sem gestão. A Sociedade Amigos da Cinemateca foi a selecionada, na última semana, para ser a nova gestora.

Já as várias entidades mobilizadas pela Cinemateca dizem que a questão do alvará vem sendo pontuada desde o ano passado e que o patrimônio depositado no acervo corre risco.

O assunto será retomado em 1º de dezembro, data em que está marcada a próxima audiência entre União, Ministério Público Federal e representantes da sociedade civil.

Caso a fase de audiências termine sem um acordo final, o juiz deverá julgar os “pontos de impasse”.