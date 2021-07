Prédio com obras do acervo da Cinemateca pega fogo em SP

Um incêndio atingiu o galpão onde fica parte do acervo da Cinemateca Brasileira, na zona oeste de São Paulo, no final da tarde desta quinta, 29.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local há materiais altamente inflamáveis, como rolos de filme de acetato.

A construção principal do museu, que fica na Vila Mariana, na zona sul, não foi atingido.

“Não sabemos exatamente o que foi perdido, mas como foi no galpão, havia materiais. Estamos chocados, muito abalados”, diz Maria Dora, da Sociedade Amigos da Cinemateca.

Em nota, a Secretaria Especial de Cultura do governo federal, pasta responsável pela Cinemateca, diz que lamenta profundamente e acompanha “de perto” o incêndio.

“Cabe registrar que todo o sistema de climatização passou por manutenção há cerca de um mês como parte do esforço do governo federal para manter o acervo da instituição. A Secretaria já solicitou apoio à Polícia Federal para investigação das causas do incêndio e só após o seu controle total pelo Corpo de Bombeiros que atua no local poderá determinar o impacto e as ações necessárias para uma eventual recuperação do acervo e, também, do espaço físico”, diz a pasta.