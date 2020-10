Governo faz mais uma mega compra coletiva para 412 repartições no país

Atualizado em 22 out 2020, 10h14 - Publicado em 22 out 2020, 11h12

O Ministério da Economia publica hoje o edital para a contratação de serviços de telefonia para 412 unidades de compras do governo federal em todo o Brasil. A medida deve gerar uma economia de R$ 18 milhões somente com a redução do número de licitações. Além disso, espera-se uma economia adicional a ser obtida na licitação com a redução dos preços unitários a partir da compra em escala. Entre os serviços que serão contratados estão os de telefonia fixa, móvel (incluindo dados) e de longa distância nacional e internacional. A licitação está prevista para o dia 6 de novembro.

“Ao centralizar o processo licitatório, o governo deixará de realizar 411 pregões eletrônicos. Desta forma, facilitamos o procedimento para os servidores e gestores da área de compras, que poderão fazer a contratação pela Ata de Registro de Preços, e, ainda, economizamos recursos que poderão ser utilizados para o atendimento da população”, afirma o secretário de gestão do ministério, Cristiano Heckert. O valor de partida da licitação é de 235.590.046,81.