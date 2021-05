Governo do MT lança plano milionário de infraestrutura nas estradas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Governo do Mato Grosso lançou recentemente licitação para a elaboração de projetos para obras em mais de 468,4 quilômetros de rodovias e construção de 16 novas pontes de concreto no estado.

O valor total estimado para as contratações é de 18,6 milhões de reais, que serão realizadas em três lotes específicos e vão atender a infraestrutura rodoviária de todas as regiões do estado.

Atualmente, o Mato Grosso possui aproximadamente 22.000 quilômetros de estradas não-pavimentadas e 2.023 pontes de madeira sob a responsabilidade do estado. O objetivo é auxiliar a produção e escoamento do agronegócio, que não para de crescer no estado.