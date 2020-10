Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 28 out 2020, 17h51 - Publicado em 28 out 2020, 17h49

A repercussão amplamente negativa do decreto publicado nesta terça pelo governo, que permite ao Ministério da Economia realizar estudos para privatizar Unidades Básicas de Saúde do SUS, levou o Planalto a anunciar o cancelamento da medida.

Uma edição extra do Diário Oficial vai rodar logo mais com o cancelamento do decreto.