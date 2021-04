Governo amplia classificação indicativa de obras no streaming

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A classificação indicativa de obras de plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, cresceram 42,6% no primeiro trimestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado.

O Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública analisou 87 séries, filmes ou documentários de plataformas de streaming nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, quando comparado ao mesmo período do ano passado, que registrou 61 análises.