Governadores se dividem sobre como tratar Bolsonaro em carta

A aguardada carta que anunciará o “pacto dos governadores” para barrar o avanço do coronavírus deve ficar pronta até meados desta semana, provavelmente na quarta-feira — se os mandatários se entenderem sobre qual será o tom usado no texto para tratar Jair Bolsonaro.

Uma parte dos estados, que tem maior dependência dos recursos federais, deseja adotar um discurso mais brando em relação ao go-verno de Jair Bolsonaro. Já outra ala de governadores quer responsabilizar claramente o presi-dente pelo colapso em curso no país.

Um dos governadores que não concordaram com o primeiro texto, por ser condescendente com Bolsonaro, é João Doria. Até a discussão sobre inserir no texto algo sobre a necessidade ou não de lockdown dividiu os mandatários.

Segundo o Radar apurou, nesta segunda-feira os governadores tiveram algumas reuniões entre si para organizar o movimento do “pacto” — e se desentenderam quanto declarações feitas à imprensa por parte de alguns, antecipando medidas que ainda não foram decididas.