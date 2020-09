Governador do Rio afasta por 15 dias secretário de Educação

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afastou por 15 dias o secretário de Educação do estado, Pedro Fernandes – preso na semana passada após ser alvo da Operação Catarata, do Ministério Público.

O afastamento, publicado no Diário Oficial do estado, surpreendeu aliados do governador, que esperavam a exoneração de Fernandes do cargo. No lugar dele, assume o comando da pasta sua substituta, Claudia Lasry Martins.

Desde a última sexta-feira, quando o secretário de Educação foi alvo da operação, especulava-se a nomeação de Comte Bittencourt para a função. Nesta terça-feira, o Tribunal de Justiça do Rio reconheceu o foro privilegiado de Fernandes junto ao Órgão Especial – fontes afirmam que o afastamento não prejudica essa condição.