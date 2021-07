‘Golpe mesmo está sendo arranjado na Casa Civil’, ironiza militar

Não é de hoje que a ala distante da politicagem na caserna rejeita os flertes golpistas dos seguidores de Jair Bolsonaro. Toda vez que o noticiário evolui para esse tipo de discussão, o enfado é o mesmo.

Militares ouvidos pelo Radar lembram que as gerações que estão nos quarteis nasceram na democracia e não topam esse tipo de conversa. Todo mundo que está na ativa gosta tanto da liberdade quanto qualquer cidadão brasileiro indignado com o noticiário desta quinta.

Deixar para Bolsonaro e sua turma decidirem a vida dos outros num país do tamanho do Brasil não é, portanto, uma questão. Tendo ocorrido ou não o recado ameaçador de Braga Netto a Arthur Lira publicado pelo Estadão, um importante militar ironiza a polêmica do dia.

“Golpe militar? Golpe mesmo está sendo arranjado na Casa Civil, com o centrão dominando agora todos os filtros de cargos em ministérios e estatais, a liberação de verbas… Imagine os negócios que farão para garantir a eleição do próximo ano. O Ciro tá chegando”, diz ao Radar um interlocutor do comando do Exército.