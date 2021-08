Golpe de Bolsonaro não é militar, é de miliciano, diz Lula

Questionado agora há pouco sobre a possibilidade de uma ruptura democrática no Brasil, o ex-presidente Lula disse não acreditar que isso aconteça, apesar de achar que é o desejo de Jair Bolsonaro. Em meio a uma série de críticas ao atual presidente, o petista disse estar disposto a “juntar tudo o que é caco de democrata nesse país” para ir às ruas e impedir que se faça uma “loucura”, “porque nós já vivemos golpes militares aqui, e nós não queremos mais”.

Lula fez então uma provocação sobre a suposta sanha golpista de Bolsonaro:

“E o golpe dele não é nem militar, é um golpe de miliciano, porque ele juntou os aposentados, os milicianos que convivem com a família dele, que participam da rachadinha, que vendem carro ilegal no Rio de Janeiro, que são responsáveis por parte da violência no Rio de Janeiro, que convivem com ele”, disse, em entrevista à Rádio Metrópole, da Bahia.

O provável candidato do PT ao Palácio do Planalto concluiu o raciocínio lembrando que o ex-assessor dos Bolsonaro Fabrício Queiroz “tá até agora solto”.

“O Queiroz não foi preso até agora. Então essa gente, nós precisamos tomar cuidado, porque não são gente que agem com uma certa normalidade, não são pessoas que têm nenhum sentido de harmonia, de viver em paz com a sociedade”, afirmou Lula.