Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Há tempos, Gilmar Mendes, autor do voto mais contundente contra a Lava-Jato na Segunda Turma, decora seu gabinete no STF com um artigo de jornal que mandou emoldurar sobre Sergio Moro.

O título? “Cai a máscara de Moro e companhia”.