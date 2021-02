Gilmar liberta outro investigado no QG da propina do Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus ao corretor de seguros Cristiano Stokler Campos, que já estava em prisão domiciliar por decisão do presidente do STJ, Humberto Martins.

Segundo o Ministério Público, Christiano Campos fazia parte do suposto “QG da propina” que funcionaria na Prefeitura do Rio, abordava empresários prometendo facilidades e cobrava por isso.

Na decisão que beneficiou o empresário, Gilmar observou “constrangimento ilegal manifesto, a justificar excepcional concessão da ordem de ofício”.