General já se despede do comando da EBC e promete transição

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na reunião do Conselho de Administração da EBC que aconteceu nesta segunda, o general Luiz Carlos Pereira Gomes, que preside a estatal, aproveitou para se despedir dos conselheiros da empresa.

Pereira Gomes deixou claro que era sua última reunião no comando da empresa e avisou que atuará para fazer uma transição com o novo presidente escolhido pelo ministro Fabio Faria, o publicitário e ex-diretor do SBT Glen Lopes Valente.

Nesta terça, Faria anunciou que o governo desistiu de privatizar a emissora por considerar que não haveria interessados na compra da estatal. “A EBC, diferente dos Correios, é deficitária. Provavelmente, se a gente abrir um processo de privatização da EBC, seria um deserto. É uma empresa que, se fosse privada, daria mais de R$ 500 milhões de prejuízo”, disse Faria ao UOL.