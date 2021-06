A nova realidade do general Pazuello: escrivaninha no anexo do Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de comandar o Ministério da Saúde por dez meses, o general Eduardo Pazuello terá que se acostumar a acomodações mais modestas na nova missão no governo de Jair Bolsonaro.

Nomeado como secretário de Estudos Estratégicos da SAE, o general de três estrelas do Exército — que até segunda ordem segue na ativa — vai se instalar em uma sala em um dos anexos do Palácio do Planalto, onde fica a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

Quando ministro, o militar costumava frequentar o terceiro andar do prédio principal do Planalto, onde fica o gabinete de Bolsonaro. É lá também que despacha rotineiramente o chefe da SAE, o almirante Flávio Rocha, que também tem uma sala no anexo.