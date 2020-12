Fux define os temas prioritários do STF para o próximo semestre – confira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nas próximas horas o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, deve divulgar a pauta de julgamentos da Corte para os primeiros seis meses de 2021.

O ministro, que há muito trata como prioridade temas econômicos, vai seguir nessa mesma toada e tentará dar preferência a julgamentos que possam ajudar a destravar o país e contribuir para a retomada no pós-pandemia.

Não sem antes, porém, enfrentar matérias polêmicas, como a questão do depoimento presencial ou não de Jair Bolsonaro no famoso inquérito que investiga sua suposta inferência na Polícia Federal — denunciada pelo ex-ministro Sérgio Moro. A ideia de Fux é que a matéria seja analisada tão logo os trabalhos da Corte recomecem, em fevereiro.

Tudo isso, é claro, se a pandemia permitir. O presidente do Supremo garante que a prioridade zero é para os julgamentos que tenham a ver com a covid-19.