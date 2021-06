Futuro presidente do TSE, Moraes detona o voto impresso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Futuro presidente do TSE, o ministro Alexandre Moraes deu sua opinião sobre voto impresso bolsonarista ao podcast do STF que vai ao ar nos próximos dias:

Segundo o ministro, a proposta defendida por Jair Bolsonaro não vai servir para melhorar a democracia. Pode, claro, piorar as coisas ao ameaçar o sigilo do voto.

“Não me parece que o voto impresso possa vir a contribuir para a democracia, porque nós corremos um grande risco de quebrar o sigilo na votação. Se você me perguntar, ‘é necessário, hoje, para aprimorar a democracia, o voto impresso?’. Digo: não é!”.

O terceiro episódio do podcast Supremo na Semana, produzido pela Corte, vai ao ar no sábado. Moraes também fala de legislação penal e legislação sobre fake news, outros temas que mexem com o fetiche bolsonarista.