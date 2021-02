Fred Wassef reaparece na defesa de Flávio Bolsonaro no STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O julgamento do recurso de Flávio Bolsonaro nesta terça no STJ ainda não foi marcado por alguma decisão surpreendente dos magistrados, mas sim pelo ressurgimento de uma figura que andava sumida no entorno da família presidencial.

O advogado Frederick Wassef — famoso por ser o “anjo” de Fabrício Queiroz, a ponto de tê-lo abrigado em Atibaia –, que fazia parte da defesa do senador, está na audiência. A Quinta Turma julga três recursos apresentados pela defesa do senador que podem travar o caso das ‘rachadinhas’.

Um dos recursos foi apresentado por Wassef ainda em 2020, antes de deixar a defesa de Flávio Bolsonaro — atualmente capitaneada pelo advogado Rodrigo Roca, também presente na reunião.