Florianópolis tem queda de 42% no número de infectados por coronavírus

A cidade de Florianópolis tinha, até esta quinta-feira, 65 pessoas infectadas pelo covid-19 em acompanhamento. Esse número é 42% menor do que há três semanas, quando a cidade tinha 111 doentes por Coronavírus. No total, 490 moradores de Florianópolis já contraíram o vírus, sendo que 418 já estão curados e 7 mortos.

Como “infectados” a prefeitura considera as pessoas com a doença no momento. Para chegar ao número, pega-se o total de pessoas que já contraiu coronavírus (490), diminui-se o número de curados (418) e de mortos (7), e chega-se ao número de 65.

Infectados total: todas as pessoas que já contraíram a doença, somando os curados, os infectados doentes e as mortes.