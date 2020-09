Fliper divulga preferências do investidor brasileiro

Nem a pandemia do coronavírus alterou a estratégia arrojada dos investidores brasileiros com mais de 300.000 reais de patrimônio. Levantamento elaborado pela Fliper, plataforma que agrega investimentos de bancos e corretoras, adquirida pela XP em junho, mostra que as ações seguem liderando a preferência desse perfil de usuário, representando 33,07% de todas as alocações na plataforma.

A renda fixa pós-fixada e os fundos multimercados ocupam a segunda e a terceira posições do ranking, com 22,52% e 19,17%, respectivamente. Os fundos imobiliários, com 8,27%, e renda fixa indexada à inflação, com 8,20%, completam as preferências.

A pesquisa foi feita em cima da base de usuários do app da empresa, totalizando mais de 150 mil contas de investimentos e R$ 16 bilhões de patrimônio mapeado.

Criada em 2018, a Fliper atravessa uma nova etapa em sua trajetória. A empresa vislumbra um crescimento de 200% ainda em 2020, além triplicar o número de usuários. Entre as novidades que chegaram com o aporte estão o lançamento do novo app e a expansão do quadro de funcionários.