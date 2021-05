Flávio Bolsonaro se filia ao Patriota

Menos de uma semana depois de deixar o Republicanos, o senador Flávio Bolsonaro acaba de comunicar que se filiou ao Patriota. Ele divulgou uma foto ao lado do presidente do partido, Adilson Barroso, exibindo sua ficha de filiação.

Na quarta-feira da semana passada, o gabinete de Flávio divulgou nota informando que Flávio aguardava uma definição do pai, o presidente Jair Bolsonaro, “sobre qual será a nova sigla a qual eles devem se filiar”. O presidente está sem partido desde que saiu do PSL, em novembro de 2019.

“Participei diretamente de sua refundação, em 2018, desde a elaboração de seu Estatuto, com previsão inédita de ser o 1ª partido de direita do Brasil, até a escolha do nome ‘Patriota’. Que Deus nos abençoe nessa nova jornada!”, escreveu Flávio no Twitter , no início da tarde desta segunda-feira.

Ex-Partido Ecológico Nacional, a legenda mudou de nome para abrigar o então deputado federal Jair Bolsonaro na disputa pela Presidência em 2018. Sob articulação do advogado Gustavo Bebianno, morto no ano passado, Bolsonaro acabou indo para o PSL de Luciano Bivar, no começo daquele ano.