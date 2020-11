Fischer nega pedido de Flávio Bolsonaro para anular caso ‘rachadinha’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou nesta terça-feira os pedidos feitos pela defesa de Flávio Bolsonaro para anular as provas do caso da rachadinha na Alerj.

O julgamento, contudo, foi suspenso após pedido de vista do ministro João Otávio de Noronha.

Segundo Noronha, ele precisa de mais tempo para ler os memoriais feitos pela defesa do “Zero Um”, só entregues a ele “na semana passada”. “É um caso complexo, que me cabe examinar. Ninguém, nenhum advogado esteve comigo”, disse.

O pedido de Noronha pareceu não agradar muito Fischer — que demonstrou desconforto com a postergação do caso. O relator já havia negado os mesmos pedidos antes, individualmente. A defesa recorreu e levou os pedidos para a apreciação dos demais integrantes da Quinta Turma.

Noronha também pediu vista do habeas corpus de Fabrício Queiroz, que cumpre prisão preventiva em casa desde julho, por decisão do então presidente do STJ.