Filho de Lula pede exoneração de cargo em gabinete do PT em SP

O filho mais novo do ex-presidente Lula, Luís Cláudio, pediu exoneração do gabinete do deputado Emídio de Souza (PT) na Assembleia Legislativa de São Paulo, na última segunda.

Segundo pessoas próximas ouvidas pelo Radar, o caçula recebeu outra proposta de emprego. Ele exercia o cargo comissionado de auxiliar parlamentar desde 2019, recebendo salário de 6.836 reais.