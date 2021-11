Filme brasileiro sobre campanha eleitoral estreia dia 11; veja o trailer

O premiado longa brasileiro Curral, que conta a história de uma cidade no interior que racha durante uma disputa eleitoral pela prefeitura, já tem data para chegar aos cinemas: no próximo dia 11. A polarização entre dois partidos que se revezam no poder do município desde sempre levam os locais ao limite e, devido à seca, a água passa a ser moeda de troca no jogo político. As cenas foram gravadas na cidade de Gravatá, no interior de Pernambuco.

Curral teve sua estreia mundial na Mostra Internacional de São Paulo, ocorrida no mês passado. A produção já ganhou o prêmio de melhor ator (com Thomás Aquino) e de melhor contribuição técnico-artística do Festival da Huelva, na Espanha. Também venceu como melhor longa de ficção do Festival de Cinema do Brooklyn, em Nova York. Aquino, que atuou em Bacurau, levou como melhor ator do Inffinito Brazilian Film Festival. Curral foi exibido ainda no Festival de Cinema Brasileiro em Paris.

O filme é distribuído pela Pandora Filmes e estrelado por Aquino, Rodrigo García, Carla Salle, José Dumont, Thardelly Lima, Clébia Sousa e Fernando Teixeira. O roteiro é de Marcelo Brennand, que também assina a direção do filme, e de Fernando Honesko e Marcelo Muller.

Assista ao trailer abaixo: