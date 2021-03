Festival português de poesia recebe autores brasileiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nesta sexta-feira, a partir das 19h, o Museu da Língua Portuguesa exibe em sua página no Facebook um bate-papo entre os escritores brasileiros Marília Garcia e Rafael Zacca e a portuguesa Matilde Campilho. A conversa integra a programação do Ronda, Festival de Poesia de Leiria (Portugal). Realizado em formato virtual em função da pandemia, o festival reúne mais de 200 convidados, de 40 países, em entrevistas, conferências, debates, workshops, vídeo-poemas, espetáculos musicais e performances poéticas.

No bate-papo, chamado de “Cantar De Volta, Mesmo Que O Canto Seja Ruidoso”, Campilho conduz uma entrevista com Garcia e Zacca, que falam sobre suas produções literárias, as inspirações e comentam também o momento de isolamento social neste contexto da pandemia. O encontro é uma parceria da Câmara de Leiria, que organiza o evento, e o museu brasileiro, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo.

Matilde Campilho é poeta e autora dos livros “Jóquei” e “Flecha”. Marília Garcia é poeta e tradutora, autora de livros como “20 poemas para o seu walkman” (Cosac Naify/ 7letras, 2007) e “Câmera lenta” (Companhia das Letras, 2017). E Rafael Zacca é poeta e crítico, professor no departamento de Filosofia da PUC-Rio e autor de “O menor amor do mundo” (7Letras, 2020).