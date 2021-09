Festival de Cinema LGBTI+ terá 20 filmes com exibição online e gratuita

Com vinte filmes de diferentes nacionalidades em cartaz, a 6ª edição do Festival Internacional de Cinema LGBTI+ tem início nesta quinta, 2, e vai até 8 de setembro — com exibições online e gratuitas.

Serão curtas e longas de 16 países, e cujos temas passam pela descoberta da própria identidade, homofobia e transfobia, amor na terceira idade e luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+.

A programação estará disponível na plataforma Sesc Digital (sescsp.org.br/cinemalgbti). Este ano, o festival tem a correalização da Delegação da União Europeia e do Sesc São Paulo.

Além dos filmes, a programação contará também com o Festival Curta Brasília, encontro online ao vivo com representantes dos curtas brasileiros Os últimos românticos do mundo, Inabitáveis e Marie. O evento acontece no dia 8, às 19h.