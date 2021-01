‘Festa’ de governadores por chegada da vacina isola ainda mais Bolsonaro

Depois de criticarem a postura de João Doria, que realizou a vacinação simbólica da primeira brasileira imunizada pela CoronaVac em solo nacional, os governadores que já receberam as doses nesta segunda seguiram o mesmo roteiro do governo de São Paulo ao usar as redes para anunciar a “conquista da vacina”.

Com a chegada dos carregamentos aos estados — apesar da nova trapalhada do Ministério da Saúde na organização dos voos, alguns com atrasos –, a tendência é de que Jair Bolsonaro fique ainda mais isolado no desprezo pela vacina, o que preocupa auxiliares do presidente.

A leitura no Planalto é de que o presidente se isolou numa perigosa posição de desdém diante da imunização, contraste que ficará ainda mais evidente com a festa nas redes dos governadores.

Aliado de Bolsonaro, o governador Ronaldo Caiado, por exemplo, anunciou mais cedo o início da vacinação no estado, com direito a imagens dos lotes de vacina no aeroporto.

As doses acabaram de chegar no estado e a vacinação começará em Anápolis, um símbolo do início da luta contra o coronavírus, quando a cidade recebeu brasileiros vindo de Wuhan, foco de origem da pandemia, numa quarentena de 14 dias.