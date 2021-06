Faz tudo de Pazuello na Saúde é deixado de lado no Planalto

Vendo que Eduardo Pazuello até cargo novo ganhou no Planalto, teve treinamento vip para a CPI da Pandemia e até força para peitar o comando do Exército numa manifestação, quem começou a abrir a boca para reclamar de abandono no Planalto foi Elcio Franco, o número dois do Ministério da Saúde nos tempos de Pazuello.

Auxiliares de Bolsonaro no Planalto dizem que Franco tem situação menos complicada que a de Pazuello no mundo político. Daí a diferença no trato.

Em tempo, o ex-braço-direito de Pazuello vai depor na CPI na próxima quarta.