Fábio Faria diz que nova Constituição não está na pauta do governo

Atualizado em 28 out 2020, 12h15 - Publicado em 28 out 2020, 12h14

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, teve uma conversa com o líder do governo, Ricardo Barros, nesta terça sobre a proposta de plebiscito para uma nova Constituição.

Segundo Faria, a ideia não tem relação com o governo. “É uma posição pessoal do deputado Ricardo Barros, sem relação com a liderança do governo. O próprio líder deixou isso claro numa conversa que tivemos ontem”, diz Faria.