Evento de inclusão digital reunirá Microsoft e comunicadores de favela

O primeiro simpósio digital organizado pelo movimento Vozes Inclusivas reunirá, entre outros especialistas, comunicadores populares e executivos de empresas de ponta do setor de tecnologia.

O Summit de Inclusão Digital será realizado online, entre os dias 9 e 19 de agosto. As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site do movimento.

O evento terá oito dias de painéis com duas horas cada nos seguintes temas: financiamento, democratização, infraestrutura e acesso, segurança e privacidade, empregabilidade, metodologia e ferramentas e ensino de programação.

Entre os participantes dos debates estão Michele Silva, do jornal comunitário Fala Roça, da favela da Rocinha, na zona sul do Rio, e o diretor de operações da Microsoft Participações, Franklin Luzes Junior. Haverá ainda palestra de executivos da IBM e de dirigentes da CUFA, a Central Única de Favelas.