Entidades e artistas criam campanha para combater a fome nas favelas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Neste domingo, a Cufa e Gerando Falcões, as duas entidades de maior abrangência na atuação em favelas do Brasil, além da Frente Nacional Antirracista, vão lançar uma campanha nacional contra a fome, drama que assola o Brasil neste novo pico da pandemia.

As organizações ainda contarão com o apoio do movimento UniãoSP (de distribuição de cestas básicas) e da Unesco. A meta é arrecadar 2 milhões de cestas básicas.

Ivete Sangalo, Dudu Nobre, Péricles, Alcione, Fernanda Abreu e Zeca Pagodinho já toparam participar da campanha.

Dados do Data Favela/Instituto Locomotiva mostram que cerca de 8 em cada 10 famílias que moram em favelas não teriam condições de se alimentar se não tivessem recebido doações nos últimos meses.

A média de refeições diárias nestes locais é de menos de duas (1,9) e 68% dos moradores afirmam que ao longo de 15 dias em pelo menos um faltou dinheiro para comprar comida.