Entidade abre campanha para Bolsonaro indicar magistrado ao STF

Com a lista de opções do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal ficando cada vez mais restrita, a Associação dos Juízes Federais do Brasil inicia uma campanha para que o chefe do Executivo escolha um magistrado para a vaga atualmente ocupada pelo ministro Marco Aurélio Mello.

A aposentadoria está prevista para julho, mas o presidente pode anunciar o nome do escolhido um pouco antes, assim como fez na indicação anterior.

A entidade encaminhará um ofício ao presidente da República expressando a necessidade de que o próximo ministro seja um juiz.

Atualmente, apenas três dos onze ministros são magistrados e, para a Ajufe, o momento exige no cargo um jurista com experiência em julgar.