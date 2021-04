Encontro com ministros do TCU, o novo tiro no pé de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na conversa com ministros do TCU nesta terça, a falta de prestígio do presidente Jair Bolsonaro pode ser medido por dois detalhes da reunião:

Só Augusto Nardes, Raimundo Carreiro e Jorge Oliveira foram ao Palácio da Alvorada encontrar o presidente. Oliveira é amigo e ex-auxiliar de Bolsonaro.

De casa, Bruno Dantas, Walton Alencar e Benjamin Zymler participaram por videoconferência.

Os ministros Aroldo Cedraz, Vital do Rêgo e Ana Arraes, a chefe do tribunal, nem isso.

Em tempo, a conversa ainda está rolando.

Bolsonaro falou, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, veio na sequência. Agora (8h45) quem discursa é Paulo Guedes.