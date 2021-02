Empresariado bolsonarista foca nas reformas e ‘perdoa’ barganha de cargos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Parte do PIB brasileiro não vê como problema a recriação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio como porção da conta a ser paga pelo governo de Jair Bolsonaro ao centrão pela eleição de Arthur Lira (PP-AL) presidente da Câmara. O problema seria transformá-lo em mero cabide de empregos e loteamento de cargos, como já ocorrido nos governos petistas.

A avaliação vem de Carlos Wizard, o empresário bolsonarista que ainda considera as reformas administrativa e tributária mais importantes do que o jogo de cargos na Esplanada.

O empresário não palpita sobre nomes a ocupar o eventual posto – que, na prática, retiraria espaço do ministério de Paulo Guedes –, mas já adianta que não importa quais sejam as miudezas a tratar, o importante é que os nós sejam desatados urgentemente.

Em português claro, recriar ministério e alojar políticos no primeiro escalão pode ser algo tolerável, na avaliação do empresário, se o governo e seus aliados fizerem sua parte na liberação da pauta hoje travada no Parlamento. É preciso votar.