Empresa investigada vence licitação de programa do MEC

Uma empresa suspeita de irregularidades ganhou a licitação para o fornecimento do material do programa “Conta pra Mim”, vedete de alfabetização do Ministério da Educação.

A Brink Mobil ofereceu o menor preço pelo serviço e ganhou o pregão, que foi conduzido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O contrato, de cerca de 7 milhões de reais, vai do fornecimento de livros a itens como giz de cera.

A empresa, que é investigada pela Polícia Federal por um suposto envolvimento em um esquema que desviou 134,2 milhões de reais da saúde e da educação na Paraíba, também já havia entrado na mira dos órgãos de controle por outros contratos firmados com o FNDE.

O problema é que o FNDE poderia ter punido a empresa e impedido que ela vencesse a licitação, já que a ex-diretora de administração do órgão, Paula Nunan, havia decidido, em junho, impedir a Brink Mobil de participar de licitações. No parecer pela punição, contudo, a mesma diretora aponta que, junto ao FNDE, a empresa não tem “histórico desfavorável de conduta”.

A pena, um impedimento de licitar com a administração pública por um ano, demorou para ser publicada. E a empresa acabou vencendo, neste mês de dezembro, a licitação do “Conta pra Mim”.