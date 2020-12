Embate com Pazuello sobre vacina amplificou imagem de Doria nas redes

Monitoramento de mídia do governo de São Paulo mostra em números como a defesa da vacina tem ajudado a amplificar a imagem positiva de João Doria país afora.

No dia em que o governador paulista confrontou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a letargia do governo em incluir a vacina do Instituto Butantan nos planos de imunização, as citações positivas sobre Doria dominaram as mensagens nas redes sociais.

O levantamento identificou 12.500 mensagens sobre o embate entre Doria e Pazuello nas redes. Desse total, 62% dos comentários eram positivos, 5% neutros e 33% negativos.

Segundo os técnicos responsáveis pelo estudo, 90% das mensagens negativas foram produzidas por apoiadores de Bolsonaro.