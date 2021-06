Embaixador diz que China e Brasil precisam ‘fortalecer confiança mútua’

Com o avanço da CPI da Pandemia e a divulgação de documentos do Itamaraty que mostram as tensões entre China e o governo brasileiro, quem tem assumido o papel de mediador no conflito é o embaixador chinês Yang Wanming.

Recentemente, o diplomata escreveu artigo com um recado aos bolsonaristas aloprados que insistiam em bater no tal “comunismo” chinês. Wanming deixou claro no texto que o governo de Xi Jinping é contra o “confronto ideológico”.

Agora, em novo texto, o embaixador diz que o governo de Jair Bolsonaro e a China precisam “fortalecer a confiança mútua” e “intensificar a aprendizagem um com outro” para buscar a “prosperidade nacional e o bem-estar social”.

A China, como a CPI descobriu, alertou o Brasil para que ataques políticos não atrapalhassem o fornecimento de insumos da vacina ao Butantan e à Fundação Oswaldo Cruz.

“Como assinalou o presidente Xi Jinping, a diversidade e a interação entre diferentes civilizações, sistemas sociais e vias de desenvolvimento podem dar um forte impulso ao progresso humano. Maiores países em desenvolvimento nos hemisférios Oriental e Ocidental, a China e o Brasil definem suas vias de desenvolvimento e filosofias de governança conforme seus respectivos solos históricos e culturais, mas partilham objetivos comuns na busca da prosperidade nacional e do bem-estar social. Diante novas conjunturas, torna-se ainda mais necessário para as duas partes intensificar a aprendizagem um com outro e fortalecer a confiança mútua”, diz o embaixador.

“O artigo de Wanming:

Continua após a publicidade

Pensamento de Xi Jinping: Na vanguarda do seu tempo e com uma visão mundial

Daqui a poucos dias, o Partido Comunista da China vai comemorar seu centenário. Nesses 100 anos, o Partido Comunista da China tem unido e liderado o povo chinês a trilhar o caminho do socialismo com características chinesas e vem alcançando feitos extraordinários que impressionam o mundo. O Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas na Nova Era é uma inovação teórica do nosso Partido em novas circunstâncias, ao englobar as principais ideias e estratégias do partido e do Estado da China em campos de reforma, desenvolvimento e estabilidade, políticas internas e externas, defesa nacional, bem como a gestão do Partido, do Estado e das Forças Armadas. Apresenta uma série de conceitos, visões e conclusões de caráter inovador, orientador e estratégico. Trata-se de orientações ideológicas para o Partido Comunista da China na nova era, assim como uma contribuição que a China apresenta para promover a paz e o progresso da humanidade. Gostaria de compartilhar com os amigos brasileiros três pontos mais distintivos do Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas na Nova Era.

O primeiro é seguir uma filosofia centrada no povo. Antes de assumir a presidência, Xi Jinping tinha passado por décadas de trabalho e vivência nas bases, portanto, é um líder que mantém estreitos laços com seu povo e um forte senso de responsabilidade. Enraizado no povo, ele frequentemente lembra que “o nosso Partido vem do povo, nasce para o povo, e cresce por causa do povo”. Assinala que “a aspiração do povo por uma vida melhor é o nosso objetivo de trabalho.” Diante de desafios formidáveis como o enfrentamento à pandemia, o combate à pobreza, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a gestão do meio ambiente, o Partido Comunista da China, sempre com o foco no povo, preserva a saúde e a dignidade de cada cidadão, e conta com a aprovação e o firme apoio da população.

O segundo ponto é explorar sempre a inovação com coerência. A razão fundamental do milagre chinês é a contínua inovação na prática e na teoria, sob a liderança do Partido Comunista da China, o que levou a um caminho correto e condizente com as condições nacionais da China, ou seja, o caminho do socialismo com características chinesas. Esse caminho está enraizado no milenar legado cultural da China, no seu próprio percurso histórico e nas condições nacionais complexas, mas, ao mesmo tempo, adapta-se e atualiza-se constantemente de acordo com os tempos e os novos conhecimentos. A China de hoje passa pela transformação social mais extensa e profunda da sua história, e o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas na Nova Era abriu um novo horizonte no desenvolvimento do marxismo na China contemporânea e do marxismo no século 21. Atualmente, sob a orientação de uma nova filosofia de crescimento baseada em inovação, coordenação, sustentabilidade, abertura e compartilhamento, a China está promovendo o desenvolvimento coordenado e sustentável nas esferas econômica, política, cultural, social e ambiental. Trata-se de uma manifestação em novas práticas e nova síntese dos pensamentos de Xi Jinping sobre a governança nacional.

O terceiro ponto é manter o compromisso com o bem do mundo. Construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade é o conceito central do pensamento de Xi Jinping sobre diplomacia. Ele se baseia no ideal da civilização chinesa de buscar a “harmonia universal” e transcende a limitada mentalidade da Guerra Fria e do jogo de soma zero. O conceito já foi consagrado na constituição tanto do Partido como da República Popular da China. Desde o lançamento da iniciativa de cooperação internacional Cinturão e Rota mais de sete anos atrás pelo presidente Xi Jinping, ao longo dos últimos sete anos, a China já realizou um investimento de US$ 136 bilhões em países parceiros, dando um novo ímpeto à conectividade global e à recuperação da economia mundial. No âmbito da cooperação internacional no enfrentamento à pandemia, a China já forneceu mais de 350 milhões de doses de vacinas à comunidade internacional, contribuindo para preservar a segurança da saúde pública global. Com o espírito de solidariedade e parceria, a China trabalha junto com os demais países do planeta para construir um mundo belo e limpo, com paz duradoura, segurança universal, prosperidade comum, abertura e inclusão.

Como assinalou o presidente Xi Jinping, a diversidade e a interação entre diferentes civilizações, sistemas sociais e vias de desenvolvimento podem dar um forte impulso ao progresso humano. Maiores países em desenvolvimento nos hemisférios Oriental e Ocidental, a China e o Brasil definem suas vias de desenvolvimento e filosofias de governança conforme seus respectivos solos históricos e culturais, mas partilham objetivos comuns na busca da prosperidade nacional e do bem-estar social. Diante novas conjunturas, torna-se ainda mais necessário para as duas partes intensificar a aprendizagem um com outro e fortalecer a confiança mútua.”