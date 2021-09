Em visita a assentamento, Haddad promete dias melhores ao MST

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Virtual candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad visitou recentemente um assentamento do MST na região de Itapeva (SP).

O petista adotou um discurso sob medida ao público do movimento. Malhou projetos de João Doria, defendeu a retomada da reforma agrária no estado, criticou a concentração dos meios de comunicação no Brasil (o fetiche lulista da regulação da mídia) e aproveitou para prometer dias melhores ao movimento.

Sobrou até para o Judiciário, que, na avaliação do petista, decide favoravelmente ao agronegócio nas questões relacionadas à reforma agrária.