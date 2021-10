Em vídeo, Valdemar Costa Neto abre as portas do PL a Bolsonaro

Atualizado em 25 out 2021, 17h33 - Publicado em 25 out 2021, 16h54

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, divulgou um vídeo há pouco em que coloca o partido à disposição para a filiação de Jair Bolsonaro, seus filhos e seus aliados com vistas às eleições do ano que vem. O presidente e seu entorno ainda buscam o partido que dará abrigo ao seu projeto de reeleição. Com o naufrágio do Aliança pelo Brasil e o racha ocorrido no Patriota só com a possibilidade de filiação do presidente, vários partidos passaram a cortejar Bolsonaro. O PP, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o PL, de Costa Neto, e o PTB, de Roberto Jefferson, estão na disputa para atrair o presidente.

Nesta segunda, Valdemar foi à público dizer que o partido pretende assumir papel de protagonismo nas eleições do ano que vem e que isso passa por abrigar o projeto bolsonarista de se manter no poder por mais quatro ano. “Por essa razão, estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fieis seguidores da causa brasileira sob sua liderança”, disse o cacique do PL.

