Em formato digital, Bienal do Livro espera público recorde

Já que a 26ª edição da Bienal do Livro de São Paulo foi adiada para 2022, os organizadores resolveram celebrar a literatura com uma edição virtual neste fim de ano. Com investimento de 1,5 milhão de reais, a Bienal terá uma versão online na qual são esperadas um milhão de pessoas – 300.000 a mais do que a última edição, nos pavilhões do Expo Center Norte.

Como o evento é on-line, entre os dias 7 e 13 de dezembro, a expectativa da Câmara Brasileira do Livro (CBL) é ampliar ainda mais a audiência, com 220 horas de programação, 330 autores nacionais e sete autores estrangeiros.

Dentre os destaques da programação, o vencedor do Jabuti 2020, Itamar Vieira Junior, e a escritora Nélida Piñon numa homenagem aos 100 anos de nascimento de Clarice Lispector.